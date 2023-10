Antyniemiecka retoryka PiS w polskich wyborach niepokoi Berlin. "Oderwana od rzeczywistości"

PiS uczynił nastroje antyniemieckie "jednym z kamieni węgielnych swojej kampanii wyborczej", twierdzą autorzy felietonu opublikowanego na portalu Euractiv. Co więcej, parta rządząca w swojej retoryce wycelował także w swojego głównego wroga, Donalda Tuska z Platformy Obywatelskiej, próbując powiązać go z Niemcami, aby zdyskredytować jego dążenie do obalenia obecnej władzy w Polsce.