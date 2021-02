Porozumienie skłócone przez Kaczyńskiego? Adam Bielan tłumaczy

Porozumienie zmaga się z problemami wewnątrzpartyjnymi. Jaką rolę odgrywa w nich Adam Bielan i czy ma to związek z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim? - Ja na ten temat wypowiadałem się wielokrotnie. Mogę odpowiedzieć jeszcze raz: to nie były żadne moje działania, to była decyzja krajowego sądu koleżeńskiego - mówił w programie WP "Tłit" Adam Bielan, tłumacząc decyzję o przejęciu władzy w Porozumieniu. Europoseł PiS zaznaczył, że informacje o rzekomej roli Jarosława Kaczyńskiego w destabilizacji Porozumienia to "Himalaje absurdu". - Przyjmując, że Jarosław Kaczyński za tym stoi, musielibyśmy przyjąć, że to Jarosław Kaczyński namówił Jarosława Gowina, żeby po jego trzyletniej kadencji nie zwołał kongresu. Weszlibyśmy na Himalaje absurdu myśląc, że to Jarosław Kaczyński wpuścił Jarosława Gowina w tę pułapkę statutowo-prawną - podkreślił europoseł PiS.

