Porozumienie opuszcza koalicję. Polityk PiS: są dorosłymi ludźmi

Porozumienie Jarosława Gowina oficjalnie potwierdziło, że opuszcza Zjednoczoną Prawicę. - To są decyzje Porozumienia, to są decyzje poszczególnych posłów, każdy z nich musi rozważyć, co jest dla niego najważniejsze, czy projekt Zjednoczonej Prawicy, czy jednak rozbijanie tejże prawicy - skomentował tę decyzję w programie "Tłit" w WP wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Na uwagę prowadzącego program Patryka Michalskiego, że większość z nich już zdecydowała, że opuszcza klub PiS odparł: "to jest ich decyzja". - Życzę im powodzenia. Jeśli myślą, że rzeczywiście lepiej im będzie poza Zjednoczoną Prawicą, że ich siła polityczna jest na tyle duża. Są dorosłymi ludźmi. Ale powtarzam, każdy ma okazję i każdy ma możliwość przemyślenia, zreflektowania się. Jeżeli ktoś chce realizować program, z którym szedł do wyborów z list PiS, to droga jest otwarta - stwierdził Radosław Fogiel.