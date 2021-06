Porozumienie Kukiza z PiS. Jarosław Gowin składa deklarację

- Cieszę się z tego porozumienia (Pawła Kukiza z PiS - przyp. red.). Paweł Kukiz formułuje postulaty, które są bardzo zbliżone do programu Porozumienia - mówił wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin w programie "Tłit". - Na pewno jesteśmy gotowi pracować i nad ustawą antykorupcyjną, i nad koncepcją sędziów pokoju, nie mówiąc już o zmianie ordynacji wyborczej - zadeklarował. - Ja też uważam dzisiejszą ordynację za wadliwą. Pytanie, czy powinniśmy iść w kierunku systemu mieszanego, czy w kierunku JOW-ów. To dyskusja, która jest przed nami - wyjaśnił Gowin. - Cieszę się z tej współpracy. Mam tylko nadzieje, że Paweł Kukiz będzie pamiętał o tym, co zawsze mówił nt. podatków, co mówił o potrzebie wspierania małych i średnich firm - podkreślił wicepremier.