Porównała Brukselę do Rosji. "Chce z nas zrobić niewolników"

Posłanka Solidarnej Polski Maria Kurowska w ostrych słowach krytykuje projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. - Jeżeli widzimy, że pan premier robi coś, co jest niezgodne z prawem, to my jesteśmy przeciw, bo staramy się służyć Polakom. Suwerenność jest oddawana. Ktoś zaczyna nami rządzić. Rząd tak zapisał, bo Bruksela tak wymagała. Bruksela chce z nas zrobić niewolników. Kiedyś ktoś powiedział, że pójście do Rosji na kolanach to śmierć. Uważam, że podobnie jest teraz z Brukselą. Nie można w relacjach międzynarodowych iść na kolanach. Musimy mieć swoją godność. W tym przypadku tak (idziemy na kolanach - red.). Jeżeli przegłosujemy tę nowelizację, to zacznie się w Polsce taki chaos, że to będzie padnięcie na kolana - mówiła Maria Kurowska w programie "Tłit".

Rozwiń