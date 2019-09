Poród przed Biedronką w Czersku. "Spanikowałem. Kobieta urodziła"

Niesamowita sytuacja przed Biedronką w Czersku. Kobieta urodziła przed wejściem do sklepu. - Spanikowałem. Zacząłem wołać: kobieta urodziła - opowiada pan Tomasz Majerski. Mamy komentarz ze strony sklepu.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Biedronka w Czersku. Kobieta urodziła dziecko przed wejściem (maps google)

Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godziny 18. Kobieta urodziła dziecko przed wejściem do sklepu Biedronka przy ul. Cmentarnej w Czersku.

Dyrektor szpitala w Chojnicach, gdzie potem trafił noworodek, powiedział, że dziewczynka jest w bardzo dobrym stanie. Otrzymała 10 punktów - czytamy w "Gazecie Pomorskiej".

Relacje świadków różnią się od siebie. Pan Tomasz Majerski z Elbląga opowiada, że nikt nie chciał kobiecie pomóc. Miała prosić, by zawołać jej partnera, ale nikt nie reagował. Mężczyzna zobaczył, że odeszły jej wody płodowe i pobiegł do sklepu. Powiedział kasjerce, co się dzieje, ale ona miała stwierdzić, że nie mają nagłośnienia.

Pan Tomasz wrócił do rodzącej. Wówczas kobieta, stojąc w rozkroku, urodziła córeczkę. Złapała ją na ręce. Dopiero wtedy zaczęły podchodzić pojedyncze osoby. Świadkowie przynieśli koc, rękawiczki, wodę.

Mężczyzna jeszcze zadzwonił na pogotowie, by się upewnić, co w tej sytuacji robić. Usłyszał, żeby kobieta przytuliła dziecko i by okryć je kocem.

Dziecko płakało, więc to był dobry znak. Po jakimś czasie przyjechała policja i karetka.

Sytuację przed Biedronką relacjonowała także Angelika Juchniewicz z Łęga. Kobieta twierdzi, że pobiegła do samochodu po rękawiczki i to ona złapała dziecko i podała w ramiona matki.

- Byli przy mnie jakiś chłopak z dziewczyną, potem zbiegło się więcej osób - dodała.

Biedronka odniosła się do wydarzenia

- Z naszych informacji wynika, że do akcji porodowej doszło przed naszym sklepem w Czersku. Nie mamy niestety kontaktu z rodzicami, dlatego dokładny przebieg zdarzenia nie jest nam znany - powiedziała Wirtualnej Polsce Justyna Rysiak, menedżer ds. relacji zewnętrznych w Jeronimo Martins Polska S.A..

- Z informacji z mediów wynika, że mama i dziecko czują się dobrze, co bardzo nas cieszy. Za Państwa pośrednictwem gratulujemy rodzicom, a nowo narodzonej dziewczynce życzymy dużo zdrowia - dodała.

My również życzymy rodzicom i dziecku wszystkiego dobrego.

Zobacz aktualne wiadomości na WIADOMOSCI.WP.PL.