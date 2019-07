Biedronka wprowadziła komunikację miejską w Łebie. Lokalni handlowcy klną

Sieć handlowa Biedronka postanowiła samodzielnie uruchomić komunikacje miejską w Łebie. Biedronkobus zabiera turystów z plaży oraz centrum, następnie wiezie ich do położonego na przedmieściach marketu. Ledwo ruszył w trasę i już wybuchła afera.

- Wielu turystów woli się żywić we własnym zakresie lub po prostu oszczędzić podczas bieżących zakupów spożywczych. Dzięki dojazdowi do Biedronki , położonej poza centrum miasta, robimy ukłon właśnie wobec tych klientów - mówi Łukasz Burda, dyrektor operacyjny regionu Koszalin w sieci Biedronka.

To nasi klienci, a nie Biedronki

- To kolejny sposób, aby odebrać nam klientów. W sezonie wakacyjnym różne sieci handlowe zlatują się do Łeby na żer. Nachapią się i wyjadą, a przecież to my powinniśmy móc zarobić na utrzymanie biznesu, ZUS-y i podatki - oburza się przedsiębiorca z Łeby, właściciel lokalnego sklepu spożywczego.