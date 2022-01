Poranny wpis Pawłowicz. Reakcja była błyskawiczna

"Tzw. POLITYKA KLIMATYCZNA UE i przemocowe 'troski' o nas (...) to TYLKO bezczelny KAMUFLAŻ wielkiego biznesu UE/NIEMIEC dla niespotykanego wcześniej w historii jego grabieżczego SKOKU na państwa europejskie. Europa kłamstwem podbita i obalona. Teraz są tylko nasze próby ratunku" - napisała w poniedziałek rano na Twitterze sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz. Co na to poseł Porozumienia Michał Wypij? - To nie jest pierwszy wpis pani prof. Pawłowicz, który raczej skłaniałby do refleksji, że lepiej dla sędziny TK byłoby zawiesić swoje konto na Twitterze na czas pełnienia tej ważnej funkcji - stwierdził. - Można było wielu kłopotów uniknąć, mogliśmy dawno już wspomóc polskie rodziny, polskie przedsiębiorstwa pieniędzy z funduszy UE, gdyby rząd w jakiś dziwny sposób nie bronił czegoś, czego bronić się nie da, także przed Polakami - nieudolnie przeprowadzonej reformy wymiaru sprawiedliwości w postaci chociażby dalszego funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej - podkreślił Wypij. - Można było tych kilku zakrętów uniknąć, ale żeby tak było, trzeba było się kierować interesem Polski. Dzisiaj obóz władzy kieruje się tylko i wyłącznie swoim interesem - tym żeby utrzymać większość - podsumował.