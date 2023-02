Poranny atak pod Donieckiem. Czeskie Wampiry zmorą Rosjan

Podczas gdy Rosjanie próbują przejąć Bachmut, Ukraińcy bronią miasta na wszelkie możliwy sposoby. Tym razem w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać pracę ciężkiej artylerii. Obrońcy Kijowa zaatakowali z samego rana rosyjskie pozycje przy użyciu czeskich wyrzutni rakiet RM-70 Vampire. Salwa z tego typu broni jest w stanie zniszczyć umocnione rosyjskie cele oddalone nawet na ok. 20 km. Stąd też podwójne uderzenie z samego rana nie dało większych szans okupantom na przeżycie. Niewykluczone, że czeskie Wampiry zostały użyte do odparcia ostatniej ofensywy wagnerowców, którzy dalej nie zdołali w pełni okrążyć Bachmutu. Ukraińcy regularnie przeprowadzają rozpoznania terenów i bez większego zastanowienia eliminują wrogie jednostki, jeśli te zbliżą się na odległość ok. 20 km od miasta.