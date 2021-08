Poranne wpisy Zbigniewa Ziobry. Komentarz z PiS

"Ataki na reformę sądownictwa to element wojny hybrydowej ze strony UE wymierzony w polski system prawny" - napisał w czwartek rano na Twitterze minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. "Jeśli dojdzie do zmiany politycznej i największa partia prawicy da zielone światło do zmian w sądownictwie, przyjmę to z zadowoleniem. Ustawy czekają" - dodał w kolejnym wpisie. Czy "zmiana polityczna" oznacza zmianę premiera? - pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda (PiS). - Nie, absolutnie. To jest zupełnie niezwiązane z decyzją rządu. Decyzję w tej sprawie podejmuje ścisłe kierownictwo PiS. My reformować wymiar sprawiedliwości zamierzamy w dalszym ciągu i są przygotowywane reformy. Natomiast na część jest zgoda, część jest jeszcze dyskutowana - wyjaśnił. Odnosząc się do wpisu o "wojnie hybrydowej" Buda oznajmił, że "każdy ma prawo do swojej mocy argumentów i kwiecistości języka". - Chodzi o to, że są sytuacje, które w Polsce są kwestionowane, a przyjmowane bezkrytycznie w innych krajach (...). My chcemy być traktowani bardzo podobnie. W sprawach wymiaru sprawiedliwości ta presja jest w naszej ocenie nieuzasadniona i nierównomierna w stosunku do wszystkich krajów - podsumował wiceminister.