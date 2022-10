Porady Stalina dla władcy najmniejszej dyktatury w Europie. Zaskakujące, co mówił

Albański dyktator Enver Hoxha (Hodża) zabiegał o uznanie Stalina. Cały artykuł przeczytasz na portalu Wielkahistoria.pl. Przywódcy odbyli ze sobą łącznie pięć spotkań. W ich trakcie Stalin dzieł się absurdalnymi poradami. Radziecki zbrodniarz, odpowiedzialny za śmierć milionów, doradzał, by Albańczyk nie działał wzorem komunistów. Stalin po II wojnie światowej wykazywał małe zainteresowanie czymkolwiek związanym z Albanią. Na spotkaniach był miły, dla podtrzymania rozmowy pytał o pochodzenie Albańczyków, o kwestie wyznań, krajobrazu, geografii, konflikty z sąsiadami. Były to informacje, które mógł uzyskać w chwilę od swoich urzędników. Władcy najmniejszej wówczas dyktatury w Europie radził, by nie walczyć tak z religią i nie okazywać zbyt mocno wrogości USA i całemu Zachodowi. Stalin miał też sugerować dyktatorowi Albanii, by łagodniej karać przeciwników politycznych – choć sam działał zupełnie odwrotnie. Porady czołowego despoty zaskakiwały. Świadczyły bardziej o tym, jak bardzo obojętna Stalinowi była wtedy Albania.