"Poradnik bezpieczeństwa" trafi do każdego domu. Znamy szczegóły akcji

MON, MSWiA i RCB pracują nad kompleksowym poradnikiem dotyczącym sytuacji kryzysowych. Według informacji WP wersja on-line powinna być dostępna pod koniec kwietnia, a rozsyłka wersji papierowej rozpocznie się we wrześniu. Licząca niespełna czterdzieści stron broszura ma trafić do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce i będzie to jedna z największych akcji informacyjnych od lat.

Rozsyłka "Poradnika bezpieczeństwa" (to na razie nazwa umowna) na wypadek sytuacji kryzysowych ma ruszyć we wrześniu i będzie to jedna z największych akcji tego typu od lat. Urzędnicy w resorcie obrony w rozmowie z WP porównują ją do historycznej akcji przesyłania Konstytucji RP do wszystkich domostw w Polsce. Nad broszurą pracują ministerstwa: obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

O tym, że poradnik do końca roku ma trafić do wszystkich obywateli, poinformował na początku tygodnia w rozmowie z PAP Robert Klonowski, wiceszef Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA. Wirtualna Polska dotarła do nowych szczegółów. Z naszych informacji wynika, że kończy się właśnie druga tura konsultacji pomiędzy ministerstwami, a w ciągu najbliższych dni treści poradnika mają być konsultowane z organizacjami pozarządowymi.

Według założeń broszura będzie liczyła niespełna czterdzieści stron i ma zawierać najważniejsze informacje dotyczące sytuacji kryzysowych w tym wojny. Eksperci chcą w jednym miejscu zebrać najważniejsze porady i schematy postępowania m.in. w przypadku powodzi, katastrof naturalnych, długotrwałej przerwy w dostawie prądu, zamachu terrorystycznego, ale też konfliktu zbrojnego. W książeczce pojawią się również informacje o walce z dezinformacją czy ostrzeżenia przed cyberzagrożeniami. Eksperci chcą też informować, jak o kryzysowych sytuacjach rozmawiać z dziećmi, czy jak zadbać o zwierzęta np. podczas ewakuacji.

Analiza kilkudziesięciu poradników z całego świata

Rozmówcy WP w MON przyznają, że przed przygotowaniem polskiej wersji poradnika, eksperci przeanalizowali ponad dwadzieścia podobnych publikacji z całego świata m.in. Japonii, Finlandii, Norwegii, Czech, Ukrainy, USA czy Stanów Zjednoczonych. Jedną z kluczowych inspiracji był poradnik ze Szwecji – dostępny również w języku polskim – który w ubiegłym roku został rozesłany do wszystkich mieszkańców pod nazwą "W razie sytuacji kryzysowej lub wojny".

Poradnik "W razie sytuacji kryzysowej lub wojny" ze Szwecji © Licencjodawca

"Żyjemy w niespokojnych czasach. W kraju położonym niedaleko nas toczy się wojna. Terroryzm, cyberataki i dezinformacja służą do wyrządzania szkód i wpływania na społeczeństwo. Aby chronić się przed niebezpieczeństwem, musimy się zjednoczyć i wspólnie wziąć odpowiedzialność za nasz kraj. Jeśli dojdzie do napaści na Szwecję, wszyscy musimy wziąć udział w obronie niepodległości i demokracji" – czytamy w szwedzkiej wersji publikacji, która liczy 32 strony.

MON szacuje, że zanim uda się rozesłać kilkanaście milionów egzemplarzy do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce, najpierw powstanie interaktywna wersja poradnika w internecie. Ma być ona dostępna również w języku angielskim i ukraińskim oraz w wersji dla dzieci, osób niewidomych czy głuchych. Nasi rozmówcy chcą, by wersja internetowa poradnika była interaktywna i stale uzupełniania.

Przed masową wysyłką rząd zamierza przygotować akcję informacyjną. – Chodzi o to, żeby odbiorcy przy skrzynkach pocztowych nie przestraszyli się tej publikacji. Będziemy wyjaśniali, że edukacja wzmacnia naszą odporność i nie możemy się tego bać. Treści dotyczące sytuacji kryzysowych czy wojny mają prowadzić do tego, byśmy byli przygotowani i odporni, a nie powinny wzmagać strachu. To brak wiedzy wywołuje chaos i niepewność – mówi jeden naszych rozmówców. – Akcja informacyjna będzie potrzebna, ale zakładamy, że do końca roku wysyłka się uda – dodaje druga osoba.

Fragment poradnika RCB © RCB

Rozmówcy WP przyznają, że nowa publikacja będzie też korzystała z dotychczasowych poradników przygotowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. RCB w kwietniu 2022 roku opublikowało w internecie "Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny". "Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia jest niezwykle istotnym elementem budowania odpornego społeczeństwa, a to przekłada się bezpośrednio na odporność państwa" – podkreślono.

- W poradniku chcemy pokazać i podpowiedzieć obywatelom co zrobić, żeby się lepiej przygotować, do tego, co nas może spotkać. Podstawową zasadą jest 72-godzinna samowystarczalność. Zarówno na poziomie osobistym, domowym, jak i na poziomie organów ochrony ludności, co jest zapisane w naszej ustawie – wyjaśniał w ubiegłym tygodniu Robert Klonowski na spotkaniu w MSWiA, na którym podsumowano wdrażanie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.