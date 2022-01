Popularny lek na raka wpływa na wirusa HIV. Przełomowe odkrycie naukowców z Australii

Australijscy naukowcy z Instytutu Zakażeń i Odporności w Melbourne odkryli, że popularny lek na raka – pembrolizumab, potrafi również wyizolować wirusa HIV z komórek układu odpornościowego. Jest to niezwykła informacja, ponieważ według badaczy, daje to nowe możliwości w drodze do znalezienia skutecznego leczenia wirusa HIV. Wirus ten jest niezwykle trudny w leczeniu z uwagi na jego umiejętność ukrywania się przed systemem odpornościowym organizmu. Chodzi o tzw. latencję wirusa HIV, czyli wprowadzania swojego materiału genetycznego do komórek, dzięki czemu może uniknąć wykrycia. Podczas leczenia pembrolizumabem 32 pacjentów z nowotworami, którzy byli jednocześnie nosicielami wirusa HIV okazało się, że lek ujawnił wirusa w komórkach odpornościowych chorujących. Po tygodniowej terapii naukowcy byli w stanie wykryć znaczące ilości materiału genetycznego wirusa HIV we krwi biorących udział w leczeniu. Immunolodzy z Instytutu Zakażeń i Odporności w Melbourne planują teraz dalsze badania nad wpływem pembrolizumabu na wirusa HIV.