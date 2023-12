Poprosił Allaha o ukaranie Żydów. Sekundę później dostał ataku serca

Do incydentu doszło we wtorek na posiedzeniu Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji. Na mównicę wszedł Hasan Bitmez, poseł konserwatywnej Partii Felicity. W trakcie swojego przemówienia na temat wojny z Hamasem parlamentarzysta ostro skrytykował rząd turecki za "nieograniczoną miłość do Izraela" i powiedział, że władze w Ankarze "przyczyniły się do każdej bomby zrzuconej przez Izrael". Oskarżył także Izraelczyków o zbrodnie przeciwko ludzkości i czystki etniczne na Palestyńczykach.