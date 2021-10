Czarny scenariusz dla rządu PiS. Wszystko przez drożyznę

Czy postępująca drożyzna zatopi rząd Prawa i Sprawiedliwości? - pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Porozumienia, niegdyś koalicjanta PiS, Michał Wypij. - Polacy będą mieli powszechne poczucie oszustwa i faktycznie to poparcie może stopnieć. Obóz władzy oczywiście uważa, że pieniądze pozyskane z kieszeni Polaków pozwolą im na realizację pewnych obietnic, albo być może złożenie nowych obietnic o charakterze socjalnym, niemniej to spowoduje, że jakość życia w Polsce po prostu spadnie - stwierdził polityk Porozumienia. - Połączona z trudnym okresem pandemii może faktycznie spowodować, że to poparcie dla partii władzy będzie dużo, dużo niższe - ocenił gość Michała Wróblewskiego.