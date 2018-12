Poparcie dla PiS nie będzie już rosło. To może przyspieszyć wybory

Członkowie PiS już nie wierzą, że utrzymają władzę do 2031 r. Według dr Anny Materskiej-Sosnowskiej w interesie rządzących byłoby przyspieszenie wyborów. Na razie sondaże są dla nich bardzo dobre.To duże wyzwanie dla opozycji.

W przeszłości PiS pomagało "chowanie" przed wyborami najbardziej kontrowersyjnych polityków, takich jak Antonii Macierewicz czy Krystyna Pawłowicz . Tak taktyka jest już stosowana, co jest zrozumiałe w kontekście tegorocznego kalendarza wyborczego. W maju 2019 odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego , a na jesienią do Sejmu i Senatu.

- Twardy elektorat PiS-u oczywiście nie potrzebuje takich zachowań – uważa Materska-Sosnowska. - Zawsze chodzi o ten miękki, chwiejny elektorat, czyli elektorat centrum. Jestem przekonana, że opozycja zadba o to, żeby wyciągać różne historii z przeszłości tychże posłów. Czy to jest wystarczające? Nie, absolutnie nie. I PiS z tym też ma problem. Bo ma co prawda nowe twarze jak premier Morawiecki, ale pytanie, czy faktycznie ta nowa twarz się sprawdziła i czy będzie wystarczającą twarzą do przyszłej kampanii.