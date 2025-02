Ponury widok na tasmańskiej plaży. Ponad 150 delfinów na brzegu

- Nasze masowe przypadki utknięcia zwykle dotyczą grindwali. Jednak tym razem mamy do czynienia z grindwalami fałszywymi, co jest naszym pierwszym dużym przypadkiem masowego utknięcia na brzegu tych zwierząt od około 50 lat - powiedział Brendon Clark z Tasmania Parks and Wildlife Service (PWS). Nie wiadomo, dlaczego zwierzęta znalazły się na plaży .

Clark oszacował, że grindwale fałszywe znajdują się na plaży nawet do 48 godzin. Mimo swojej nazwy, grindwal fałszywy to wysoce towarzyski gatunek delfina. Te zwierzęta, które mogą osiągać do 6 metrów długości, żyją w dużych stadach. Dlatego kiedy już dochodzi do przykrych incydentów z ich udziałem, zazwyczaj są one masowe.