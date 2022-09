Koszmar w Australii. Zginęło 200 wielorybów

Martwe zwierzęta również na innej wyspie

Walenie zostały wstępnie zidentyfikowane jako grindwale. Specjalny zespół Marine Conservation zebrał sprzęt do ratowania reszty zwierząt i od poniedziałku nieustannie próbował ożywić śnięte ssaki. Jedną z powszechnych metod są próby ocieplenia organizmu wieloryba oraz polowanie go wodą, by pobudzić jego funkcje życiowe. Również w innym miejscu na australijskiej wyspie King odnaleziono 14 martwych kaszalotów. Wszystkie z nich to młode samce.