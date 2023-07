51 wielorybów na australijskiej plaży. Wolontariusze przegrali walkę o ich życie

O życie wielorybów walczył 250-osobowy zespół wolontariuszy i setka pracowników Parks and Wildlife Service i innych agencji. Ludzie wchodzili do wody i przytrzymywali zwierzęta w morskiej toni, nie dopuszczając do ich wyrzucenia na brzeg.