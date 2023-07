Pogryzieni agenci Secret Service nienawidzą psa Joe Bidena. Wyciekły maile

Problematyczny pies Bidenów

Commander to jeden z owczarków niemieckich należących do prezydenta USA. Jak podaje "Hindustan Times", pies liczy sobie niespełna dwa lata. Miał problemy, by zaadaptować się zarówno w Białym Domu, jak i w Delaware, gdzie znajdują się dwa domy należące do pary prezydenckiej.