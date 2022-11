Czarny scenariusz dla Kijowa. Eksperci mówią o tym, co zrobi Putin

- Putin liczy na nowych rezerwistów, którzy właśnie kończą służbę zasadniczą. To rezerwiści z obecnego, jesiennego poboru. To ok. 100 tys. nowych żołnierzy. Może ich wysłać natychmiast na front, są oni bowiem po przeszkoleniu, po służbie wojskowej. Na wiosnę będzie gotowych kolejnych 100 tys. z kolejnego poboru. Moskwa będzie miała więc w sumie 200 tys. przeszkolonych rezerwistów. Może też jeszcze wydrenować setki starych rezerwistów, przed kolejną falą mobilizacji, którą Putin może zarządzić. Inna sprawa to jakość tych żołnierzy, która w co najmniej 50 proc. będzie słaba. Do tego dochodzi kwestia braku uzbrojenia, amunicji i sprzętu. Z tym Rosja będzie miała większy problem, niż z samymi żołnierzami - mówi WP gen. Koziej.