Poniatowa. Właścicielowi hodowli odebrano 18 owczarków

Do akcji policji doszło w weekend w gminie Poniatowa (woj. lubelskie). Policjanci otrzymali zgłoszenie, że na terenie jednego z gospodarstw dochodzi do znęcania się nad zwierzętami. Funkcjonariusze skierowali się na miejsce wspólnie z inspektorem do spraw ochrony zwierząt oraz z powiatowym lekarzem weterynarii. Okazało się, że 50-latek prowadzi hodowlę około 60 owczarków.