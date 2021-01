Kraków. Mieszkała z 57 psami na 20 m2. Doszło do interwencji

Pracownicy Krakowskiego Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami dostali zgłoszenie od kuratorki opieki społecznej, opiekującej się starszą kobietą. Jak informują jego przedstawiciele, to, co zobaczyli podczas interwencji, przeszło ich wyobrażenia. Kobieta żyła z psami w małym domku, w izbie o powierzchni 20 metrów kwadratowych.

Psy mają choroby skóry, ale poza tym cieszą się dobrym zdrowiem i są bardzo przyjacielskie. Do adopcji trafią po wyleczeniu.

"I tu się pojawia problem, bo KTOZ za psy, które odbierze poza terenem gminy Kraków i umieści je w schronisku w Krakowie, musi płacić 30 zł za dzień za ich opiekę i utrzymanie. Psy potrzebują teraz opieki przez kilka tygodni, zanim trafią do adopcji. Każdy dzień ich przebywania w schronisku to koszt dla KTOZ w wysokości 840 zł, czyli miesięcznie to 25000 zł" - alarmują przedstawiciele Towarzystwa. Pomóc można, wpłacając datek na KTOZ.