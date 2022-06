Ponad 8 zł za litr benzyny na stacji Orlen. Kierowcy są wściekli

To, że w nadchodzącym tygodniu ceny benzyny w Polsce mogą przekroczyć nawet 8 złotych za litr, zapowiadali już wcześniej analitycy z e-petrol.pl. Jest to kolejny już rekord w tym zakresie. Specjaliści prognozują, że w okresie od 13 do 19 czerwca br. paliwo to będzie kosztować 7,92-8,05 zł/l, przy obecnej średniej krajowej 7,95 zł/l. Chodzi oczywiście bezołowiową 95, bo 98-oktanowa ma kosztować 8,60-8,75 zł/l.