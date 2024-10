Rosyjski sąd wydał wyrok. Amerykanin ukarany za walkę po stronie Ukrainy

To już drugi raz, gdy Reed, były żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej, otrzymuje wyrok wydany przez rosyjskich sędziów. W roku 2020 oskarżono go o atak na policjantów, którzy próbowali go zabrać do izby wytrzeźwień.