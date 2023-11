Pomysł KO na zmiany podatkowe. Lewica ma wątpliwości

Koalicja Obywatelska chce podwyższyć kwotę wolną od podatku do 60 tys. zł. Według ekspertów najbardziej mogą na tym skorzystać osoby o najwyższych dochodach. Co na to Lewica? - Uważamy, że kwotę wolną powinno się zwiększać stopniowo. Ja bym chciała usłyszeć, co w zamian - komentowała w programie "Tłit" senatorka Lewicy Magdalena Biejat. - Ta kwota wolna oczywiście ulży dużej części ludzi, ale spowoduje dużą wyrwę w budżetach samorządów. W jaki sposób będziemy tę wyrwę zalepiać? Jesteśmy za tym, by jednocześnie bilansować to z innej strony. Rozmawiajmy o podwyższeniu kwoty wolnej, ale rozmawiajmy też o wpływach do budżetu ze strony wielkich firm i korporacji - dodała.

