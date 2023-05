Pomyłka pod Zawierciem. Ludzie krok od śmierci

"Pociąg na niewłaściwym torze"

Sprawa budzie szerokie zainteresowanie, bo to kolejny incydent związany z bezpieczeństwem na kolei w ostatnim czasie, który nie doprowadził do poważniejszych skutków, ale wpłynął na płynność ruchu. Najwięcej dyskusji trwa nad przyczynami kierowania pociągów na niewłaściwe tory na remontowanej stacji Warszawa Zachodnia. Politycy opozycji zaapelowali do szefa resortu infrastruktury Andrzeja Adamczyka, aby wyjaśnił, co dzieje się w spółce PKP PLK.