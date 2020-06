Pomorze: Trzy osoby nie żyją, a siedem jest rannych. Tragiczny wypadek w Borczu

Do zdarzenia doszło po godz. 19 na trasie pomiędzy Żukowem a Kościerzyną. Jak podaje portal kartuzy.info , trwają wyjaśnienia okoliczności i przyczyny wypadku. Zderzył się tam dwa samochody osobowe VW Passat i Volvo oraz samochód dostawczy. W zdarzeniu uczestniczyło łącznie 11 osób. Trzy z nich poniosły śmierć na miejscu. Były to osoby podróżujące VW Passatem.

Radiogdansk.pl odnotowuje, że w wypadku zginęła 16-letnia dziewczyna, mężczyzna oraz kobieta, którą śmigłowiec LPR przetransportować miał do szpitala. "Chwilę przed startem maszyny poszkodowana straciła funkcje życiowe", zaznacza portal. Mimo że przez dłuższy czas była reanimowana, lekarz stwierdził zgon. Do szpitala ostatecznie przewieziono siedem osób. Tylko kierowcy Mercedesa nic się nie stało.

Na miejscu w dalszym ciągu pracują policjanci oraz prokurator. Krajowa "20" z Żukowa do Kościerzyny jest zablokowana. Wyznaczono objazd drogą wojewódzką nr 211. W Żukowie samochody kierowane są do Kartuz, potem na Somonino i Egiertowo. Droga może być nieprzejezdna nawet do północy.