Pomoc dla Ukrainy. Zrobią to w ramach 8 obszarów

- Wojna w Ukrainie przyczyniła się do największego kryzysu uchodźczego w Europie od czasów II wojny światowej. To problem, na który trzeba było zareagować natychmiast. Wiedzieliśmy jednak, że nie będzie to działanie krótkotrwałe, ale wielopoziomowe i wymagające długoterminowego planu wsparcia oraz środków do jego realizacji. Dlatego już na początku marca wystosowaliśmy apel do wszystkich członków UN GCNP, widząc, że to właśnie biznes - obok NGO i administracji rządowej - stał się niezbędnym ogniwem pomocy. Wyzwania są ogromne, dlatego nadal silnie sygnalizujemy i zachęcamy nie tylko naszych członków, ale cały etyczny biznes do udzielenia długofalowego wsparcia finansowego - przekazał Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy UN GCNP.