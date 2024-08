Pomnik ofiar Rzezi Woli zdewastowany. "Nie odpuszczę"

Jedno z wolskich miejsc pamięci poświęconych ofiarom Rzezi Woli zostało zdewastowane. "Co trzeba mieć w głowie, by zrobić coś takiego w takiej chwili? Co za zezwierzęcenie i hańba. Nie odpuszczę sprawy. Na miejscu działa policja" - poinformował Krzysztof Strzałkowski, burmistrz warszawskiej Woli.