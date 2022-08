Pomidorowa grypa. Nowy wirus atakuje małe dzieci. Objawy infekcji

Pomidorowa grypa — jak uniknąć zakażenia?

Chociaż wirus ten jak na razie występuje tylko w Indiach, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że może on pojawić się także w innych, sąsiadujących krajach. Naukowcy podkreślają jednak, że nowa grypa nie zagraża życiu zarażonych, w większości przypadków przebiega łagodnie. Nie należy więc obawiać się, że jest to początek nowej pandemii — wirus, choć jest wysoce zaraźliwy, to ma charakter endemiczny, czyli występujący regionalnie. Jak wskazują hinduscy lekarze, aby zniwelować ryzyko zakażenia chorobą, należy szczególnie dbać o higienę rąk, a także zachować dystans społeczny i unikać skupisk ludzi.