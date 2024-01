Półtoraroczny Alfie zabity w "szalonym ataku". Są wyroki dla matki i konkubenta

Sędzia Cavanagh w uwagach do wyroku stwierdził, że Alfie padł ofiarą "szalonego ataku", w wyniku którego w noc śmierci odniósł około 50 obrażeń. - Byłaś matką Alfiego, zasługiwał on na twoją ochronę - powiedział kierując się do matki chłopca.