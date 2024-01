Ekspert z Oslo: Zachód ma 2-3 lata, aby zapobiec wojnie z Rosją

Państwom zachodnim pozostały tylko 2 do 3 lat na odstraszenie Rosji, ostrzegł ekspert ds. bezpieczeństwa Fabian Hoffmann z Uniwersytetu w Oslo. Do tego czasu kraje zachodnie muszą się zbroić i liczyć na to, że konflikt Rosji z NATO będzie wyglądał inaczej niż obecny na Ukrainie.