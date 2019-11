WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze nbp + 2 Bartłomiej Sienkiewicztłit Natalia Durman 1 godzinę temu Polskie złoto wróciło do NBP. Bartłomiej Sienkiewicz: zupełny absurd NBP sprowadziło do kraju polskie rezerwy z Banku Anglii. - To zabawa symboliczna. Tak jak przekop Mierzei Wiślanej. Z punktu widzenia bezpieczeństwa... Rozwiń Może ten suweren i też politycy Pr … Rozwiń Transkrypcja: Może ten suweren i też politycy Prawa i Sprawiedliwości oglądali Unite sztaby złota w NBP Jest pieniądz NATO No to jest Reserved NBP Przeznaczymy na Nas Żeby go ratować na Bo To nie jest kwestia Jakieś kwoty Kwestia kwot które się w zus-ie odkłada Nie da się tej Zalać jednorazowo Staw kanguro sztabek Moja żona zostaną z róży Jedno pokolenie połówka Poco Już Ta dziura znowu Po co nam to złoto Radosław Sikorski nawet śmiał się Właściwie tak Trochę Dookoła Przedwojenna Polska wywiozła to złoto do Wielkiej Brytanii Ja myślę że to jest taka zabawa To znaczy tak jak Przekop Mierzei Wiślanej Jest punktu widzenia Bez Państw Ekonomii Pieniędzy publicznych Zupełnym Jest taki Tak zwaną polityką godnościowe Która za którą jest I przypuszczam że Przywiezie niezłą Z Londynu do Polski Jest większe innym jak podobnym ruchem A czy my pokazuje Że jesteśmy podmiotowi i nasze złoto czy Mamy uczą Od Komunikacji w złego była mowa zdało egzamin bo wizerunkowo właśnie pokazujemy Pokazujemy mówimy o tym ja nie wiem że pani od Komunikacji ma Wspólnego tak naprawdę Działaniami Obrębie na tej pozycji Działaniami w obrębie Narodowego Polskie proszę mnie nie pytać Zawiązków Obecnego prezesa bo ja Ale nie taka operacja przewiezienia złota to duża operacja Logistyczna żeby to ochronić Tak dużo pieniędzy się wiezie tak łatwo się organizuje Nie no pewnie że trudno Zachowania tajemnicy i kwestia ochrony Zabezp Załadunku wyładunku to nie są proste rzeczy to są To duża operacja Jaki sens No wie pan co ja Nie zdało w tej sprawie i co zgubił Oby nad Niemcy Sztabki co wysypały by się że masz Nad Republika Federalna Niemiec bo ktoś był nie przepis Albo zostałyby okradziony Poznań ona nie żartuj my No jeśli już coś takiego Po prostu znaczy Teraz wiem Proszę nie chwali Państwa polskiego i rządzących za wykonanie Elementarnej pracy pod tytułem przewiezienie ładunku z punktu a do punktu b