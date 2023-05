Polskie władze wiedziały o rakiecie? Ppłk Faliński ma teorię

Czy Polska mogła mieć jakieś nieoficjalne informacje na temat rakiety, która spadła pod Bydgoszczą? Między innymi o tej kwestii dyskutował z gośćmi programu "Newsroom" WP Patrycjusz Wyżga. Zaproszenie do studia Wirtualnej Polski przyjęli: były oficer wywiadu ppłk Marcin Faliński, a także Anna Grabowska-Siwiec, emerytowana oficer kontrwywiadu ABW. Mam jakieś przekonanie wewnętrzne, że mógł istnieć może jakimś kanał, którym przekazywano informacje z Moskwy do Polski. Być może przekazano wiadomość, że rakieta była nieuzbrojona - sugerował na antenie WP ppłk Faliński. - W grudniu wykonywano duże naloty na Ukrainę. Może się Rosjanom coś omsknęło, ale to nie była przecież żadna tajemnica. To, że leci rakieta, wiedzieliśmy od Ukraińców i Amerykanów, ale nie wiedzieliśmy co to za rakieta - dodał Faliński. - Moim zdaniem nikt nie wiedział co to za rakieta, ale moim zdaniem nie mogła to być rakieta o jakimś niszczycielskim działaniu, bo Rosja by sobie nie pozwoliła na atak na państwo NATO - stwierdziła Anna Grabowska-Siwiec. - Myślę, że nie powinniśmy spodziewać się konfliktu, a wprowadzanie stanów wyjątkowych pod granicą czy informacje o poszukiwaniach balonów lub innych obiektów powinien być stonowany, jednoznaczny i zdecydowany. Uważam, że powinno się wydawać je z dużą ostrożnością - mówiła ekspertka. Komunikat, że minister czuje się niedoinformowany, wydaje się druzgocący. W takie sytuacji najgorszy jest mętny przekaz - dodała.