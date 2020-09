Polskie MSZ ujawnia: były propozycje dialogu i mediacji. Łukaszenko je odrzucił

Łukaszenko i Putin

- Prezydent Łukaszenko nie jest zdolny do rozmawiania z kimkolwiek poza Władimirem Putinem - mówił Przydacz. - Z tym samym Władimirem Putinem, o którym Łukaszenko mówił, że nie chce w grudniu co roku padać przed nim na kolana. Na skutek własnej działalności politycznej doprowadził się on jednak do sytuacji, że jest na kolanach przed Władimirem Putinem, dzwoni do niego z prośbą o wsparcie - stwierdził Przydacz.