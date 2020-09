Białoruś. Kobiety są siłą protestów? "Chcą odzyskać swoje prawa"

Protesty na Białorusi. "Kobiety odmieniły ich oblicze"

- Szły z kwiatami, widać było młodsze i starsze kobiety, niektóre z dziećmi. To wszystko stworzyło bezpieczniejszą atmosferę wokół protestów, zachęciło ludzi, żeby do nich dołączyć - ocenia Białorusinka. - Ale dlaczego kobiety to zrobiły? Dla siebie, chcą po prostu lepszego życia. Tak jak wszyscy obywatele, chcą odzyskać swoje prawa i wolność - stwierdza.

Białoruś. Kobiety protestują, świat podziwia ich odwagę

Zdaniem Cichanouskiej to właśnie kobiety odgrywały najważniejszą rolę podczas kampanii prezydenckiej, a teraz podczas protestów. - To one łamały kordony milicyjne i to one chroniły mężczyzn przed milicją - mówiła Cichanouska. - Nasi mężczyźni trafili do więzienia, dlatego znalazłyśmy siłę, aby poczynić krok naprzód i aby wyjść przed nich, aby wyjść na pierwsza linię, aby iść cały czas naprzód - stwierdziła.