Polskie miasto wyróżnione przez Wołodymyra Zełenskiego

Fijołek dodał, że form pomocy, którą nieśli rzeszowianie, było bardzo dużo. Prezydent miasta zaznaczył, że w szczycie fali uchodźców w liczącym ok. 200 tys. mieszkańców Rzeszowie, było ok. 100 tys. uchodźców. - To liczba, która symbolizuje, jak duży był to wysiłek i jak duża była pomoc mieszkańców. Jest nam bardzo miło za to wyróżnienie -powiedział PAP Fijołek.