Andrzej Duda w Kijowie: "Nawet jury Eurowizji nas nie podzieli"

Na tym jednak prezydent Polski nie poprzestał. Duda odwołał się także do ostatnich wydarzeń z europejskiego konkursu piosenki - Eurowizji. Eksperci z Ukrainy nie przyznali wtedy reprezentującemu biało-czerwone barwy Krystianowi Ochmanowi ani jednego punktu (przyp.red. skala od jeden do dwanaście). Decyzja ukraińskie jury była szeroko komentowana w Polsce, a wielu komentatorów zapomniało, że nie jest to konkurs polityczny, tylko artystyczny.