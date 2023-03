Polskie Kraby w Danii. Do sieci trafiło nagranie

Duńskie siły zbrojne Forsvaret poinformowały o dotarciu polskich armatohaubic Krab na ćwiczenia artyleryjskie Dynamic Front. Uczestnikami potężnych manewrów są także polscy żołnierze. Na udostępnionym na Twitterze nagraniu można zobaczyć naszych artylerzystów, którzy przybyli na poligon Oksbøl. To tu odbędą się największe od 30 lat ćwiczenia artyleryjskie. Wraz z żołnierzami na nagraniu widać samobieżne 155-mm armatohaubice Krab. Manewry Dynamic Front potrwają od 27 do 30 marca. Oprócz Polaków w Oksbøl pojawi się łącznie ok. 500 żołnierzy z Danii, USA, Kanady, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji i Turcji. Na poligonie oprócz polskich Krabów obecna będzie dobrze znana z ukraińskiego frontu broń NATO. Mowa o amerykańskich wyrzutniach rakiet HIMARS czy francuskich samobieżnych haubicach CAESAR.