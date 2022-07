Polskie Kraby w akcji. Ukraińcy z większą siłą rażenia na froncie

Polskie armatohaubice samobieżne Krab służą ukraińskiemu wojsku do obrony przed rosyjskimi atakami. Najnowsze nagranie z frontu ukazuje Kraby podczas walk we wschodniej Ukrainie, gdzie obecnie toczą się największe walki. Ukraińcy są wdzięczni Polakom za przekazanie aż 18 armatohaubic, które regularnie wykorzystywane są w konflikcie. Wraz z filmikiem do sieci trafiły też podziękowania - "Siły Zbrojne Ukrainy są szczerze wdzięczne Polakom za skuteczne wsparcie i pomoc. Czujemy, że możemy się oprzeć na waszym ramieniu" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

