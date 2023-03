Polskie Kraby od środka. Ukraińcy pokazali nagranie

Ukraina pokazała wnętrze AHS Krab, przekazanej przez Polskę dla sił zbrojnych Ukrainy. Na Twitterze pojawiło się nagranie, na którym żołnierze Zełenskiego pokazują wnętrze polskiej armatohaubicy. Wszystko zostało pokazane od środka, z zaznaczeniem, że broń znajduje się obecnie w czynnej służbie ukraińskiego wojska. Do tej pory Polska przekazała Ukrainie co najmniej 18 Krabów, które zostały wysłane na front. Miało to miejsce w pierwszej połowie 2022 r., a 29 czerwca siły zbrojne Ukrainy opublikowały pierwsze materiały potwierdzające ich użycie podczas walk. Do tej pory pojawiły się informacje o tym, że pięć z nich zostało zniszczonych. AHS Kraby są to samobieżne armatohaubice, wykonane na podwoziu gąsienicowym kalibru 155 mm, produkowane w Polsce. Ukraińcy cenią naszą broń na froncie za skuteczność i wytrzymałość. Jak deklarują żołnierze Zełenskiego, polskie Kraby są "nie do zajechania".