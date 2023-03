Polskie Kraby nagrane w Danii. Ruszają wojskowe manewry

Kierowcy w Danii przeżyli niemały szok, gdy na drodze pod Oksbol zauważyli polskie Kraby. Uzbrojenie znad Wisły pojawiło się w tych rejonach, ponieważ właśnie startują wojskowe manewry, w których udział wezmą m.in. armatohaubice Krab. Ćwiczenia pod kryptonimem Dynamic Font wystartowały we wtorek i zakończą się pod koniec przyszłego tygodnia. Ukraińcy nie raz zachwalali już ten sprzęt, pokazując do tego jego możliwości na froncie. Obrońcy Kijowa są zachwyceni tym, że Kraby są niezawodne, co pokazały na wschodnim froncie, gdzie wciąż toczą się ciężkie walki. Do tego codziennie zadają bolesne straty armii Putina pod Donieckiem. Teraz możliwości polskiej broni poznają Duńczycy, którzy do tej pory nie mieli okazji zapoznać się ze sprzętem z Polski