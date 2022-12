Polskie Kraby dziesiątkują Rosjan. Oto dowód

Pod Bachmutem w obwodzie donieckim trwają intensywne walki. Ukraińcy utrzymują miasto, ale Rosjanie nie odpuszczają ataków. Tymczasem do sieci trafiło kolejne wideo, na którym widać polską armatohaubice samobieżną AHS Krab. Wygląda na to, że sprzęt z Warszawy brał czynny udział w ofensywie w obwodzie donieckim, gdzie od jesieni toczą się najcięższe walki na froncie. Ukraińcy nie raz zachwalali zalety Krabów, które dla nich stały się nieodłącznym elementem podczas walk z armią Putina. Wszystko przez znakomitą mobilność i szybkość w trakcie działań zbrojnych, a także zabójczej celności, co odbija się na oddziałach okupantów. Stąd też Rosjan z kluczowego miasta dla Kremla wysłały do piekła m.in. polskie Kraby, a teraz żołnierze Zełenskiego zrobią wszystko, by utrzymać odzyskane tereny i wypędzić wroga jak najdalej wgłąb granicy z Rosją.