Polski wątek w dochodzeniu ws. impeachmentu Trumpa. "Tajne" spotkanie Dudy i Zełenskiego

Prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się Andrzej Duda i spotkali się na przyjęciu u O sprawie informowała amerykańska ambasada, ale nie Pałac Prezydencki. Informacje o tym pojawiły się w kontekście śledztwa amerykańskiego Kongresu ws. impeachmentu Donalda Trumpa.

- To była towarzyska kolacja. Jej przedmiotem nie była Ukraina i nie był prezydent Zełenski. Była tam premier Rumunii, był prezydent Polski, był Jay Leno [znany amerykański komik - przyp.aut], był pan Kushner [zięć i doradca prezydenta Trumpa]. Było tam wielu celebrytów, gości, to był bardzo lekki wieczór. To nie była kolacja robocza - powiedział Sondland. Stenogram jego zeznań został opublikowany przez Kongres we wtorek.