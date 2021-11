Polski rząd zaskoczony postawą Angeli Merkel. Poszło o Łukaszenkę

- My bierzemy na siebie zobowiązanie do działania na rzecz powrotu pozostałych 5 tys. do ojczyzny. I Angela Merkel, zgodnie z tymi ustaleniami, będzie prowadzić negocjacje z UE, w tym w sprawie organizacji korytarza humanitarnego do Niemiec – oświadczyła Natalla Ejsmant, rzeczniczka Łukaszenki.