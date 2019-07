Polski rząd zakończy spór z Wyszkowskim? Opozycjonista procesował się z Wałęsą

Polski rząd chce zakończyć spór z Krzysztofem Wyszkowskim - informuje "Rzeczpospolita". Sprawa dotyczy skargi złożonej przez niego w Strasburgu. Chodziło m.in. o odrzucenie przez Sąd Najwyższy kasacji Wyszkowskiego ws. prawnego sporu z byłym prezydentem Lechem Wałęsą z 2011 roku.

W 2012 roku do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka trafiła skarga Wyszkowskiego. Jego pełnomocnik odnosząc się do apelacji stwierdził, że doszło do "naruszenia praw człowieka".