Polski rząd ostrzega. "Kreml będzie chciał wykorzystać tragedię w Przewodowie"

Wpisowi towarzyszy graficzny dodatek, którego lektura może pierwszym momencie zadziwiać, jeśli ma się świadomość, że autorem postu jest przedstawiciel rządu. Trzy hasła jednak to przykłady tego, jaka narrację może sugerować Moskwa, by destabilizować polskie nastroje. Infoalert, podający możliwe "fałszywe narracje", przestrzega przed wiarą w to, że zdarzenie w Przewodowie to "celowa próba eskalacji sytuacji w Europie", dowód na to, że "Ukraina stwarza zagrożenie dla świata", a Polska jest bezbronna, bo nie ma systemu rozpoznania.