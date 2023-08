"Polski rząd nie może ryzykować". Kryzys na linii Warszawa-Kijów

Spór o ukraińskie zboże doprowadził do powstania rysy na stosunkach Warszawy i Kijowa. Prezydent Zełenski próbuje tonować nastroje zwracając się do Polski na Twitterze. Strona ukraińska uważa jednak, że istotny wpływ na wzajemne relacje mogą mieć nadchodzące w Polsce wybory. - Rząd nie może ryzykować zrażenia do siebie wiejskich wyborców - uważa "Kyiv Post".