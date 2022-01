"Polski model" zarządzania epidemią? Europejski rekord zgonów, choć mamy najmniej zakażeń i testów

- Strategia rządu wobec epidemii składała się z chaotycznych ruchów, jak u pijanego człowieka, który odbija się od ściany do ściany. W marcu 2020 roku zamykano lasy i parki w ramach lockdownu, by później odpuścić przestrzeganie jakichkolwiek zasad. U progu piątej fali możemy mieć tylko nadzieję, że Omikron jest łagodniejszy. Niestety przed jego falą w krajach Europy Zachodniej znacznie więcej osób było zaszczepionych. Zatem nie wiadomo, co się stanie w Polsce - ocenia rozmówca WP.